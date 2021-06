Espagne : Brutale attaque raciste contre un Sénégalais… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Espagne : Brutale attaque raciste contre un Sénégalais… Publié le samedi 12 juin 2021 | Senego

© Autre presse par DR

Manifestation de protestation à Madrid après le décès d`un vendeur à la sauvette sénégalais

Jeudi 15 Mars 2018. Espagne (Madrid). Une manifestation de protestation a dégénéré en heurts avec la police, jeudi soir, dans un quartier du centre de Madrid, après le décès d`un vendeur à la sauvette sénégalais, des protestataires accusant des policiers municipaux de l`avoir pourchassé. Tweet

Un Sénégalais a subi une attaque raciste à Lleida ou Lérida, une ville et commune espagnole située dans la communauté autonome de Catalogne. Le maire Miquel Pueyo condamne l’agression et demande à la Guardia Urbana et aux Mossos d’enquêter sur les faits.



Racisme et xénophobie



Cinq garçons ont brutalement agressé pour des motifs racistes et xénophobes un résident de Lleida d’origine sénégalaise de 47 ans. C’est ce qu’a expliqué le maire de Lleida, Miquel Pueyo, lors de la séance plénière de ce vendredi. L’agression aurait eu lieu au début de la semaine dernière, rapporte lavanguardia.com, visité par Senego.



Une sévère bastonnade



Selon Pueyo, un homme a demandé à la victime, qui se trouvait dans le quartier de Cappont, s’il voulait travailler. Il a répondu que oui, c’est alors que l’un des agresseurs lui a dit de l’accompagner dans une pièce où se trouvaient cinq garçons qui l’auraient agressé “brutalement” jusqu’à l’arrivée de la Guardia Urbana. Pueyo, le maire, a demandé une “analyse approfondie” du dossier à l’Urbana et aux Mossos d’Esquadra.



Le maire condamne



Le maire de Lleida, Miquel Pueyo, condamne l’agression raciste. Il a également déclaré que Lleida est une ville “paisible et conviviale” et qu’une agression physique de cette ampleur et de cette dimension est “absolument inacceptable”. Pour cette raison, il a ajouté que la Paeria fera tout son possible pour qu’un tel cas ne se reproduise pas.