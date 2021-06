Décès en prison : Ngouda Mboup pour l’installation de caméras de surveillance… - adakar.com

Décès en prison : Ngouda Mboup pour l'installation de caméras de surveillance… Publié le samedi 12 juin 2021

Ngouda Mboup suggère l’installation de caméras de surveillance dans les lieux de détention et de privation de liberté. Ce, suite à la mort de Abdoualye Faye, complice de Boy Djiné, à la police centrale de Dakar.



Pour Ngouda Mboup, qui réagit suite au décès de Abdoulaye Faye, qui se serait suicidé selon la police, l’Assemblée Nationale doit voter une loi portant installation obligatoire de caméras de surveillance dans tous les lieux de détention et de privation de liberté.



Mieux, poursuit le constitutionnaliste, le ministre de l’Intérieur doit prendre une circulaire portant affichage obligatoire des droits des gardés à vue dans tous les commissariats. De telles mesures doivent permettre la protection des usagers, des détenus, et surtout des forces de sécurité.

