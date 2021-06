La presse sénégalaise à fond sur l’affaire Boy Djiné - adakar.com

Publié le vendredi 11 juin 2021 | Agence de Presse Africaine

Les journaux sénégalais, reçus vendredi à APA, traitent principalement de la rocambolesque évasion d’un célèbre prisonnier.



A propos de la mort suspecte d’Abdou Faye, Le Soleil annonce que « l’autopsie confirme la thèse du suicide ». Ce présumé complice de Baye Modou Fall alias Boy Djiné a rendu l’âme au Commissariat central de Dakar dans la nuit du 7 au 8 juin 2021.



Le quotidien national précise, en outre, que le certificat de genre de mort, délivré par le chef du service d’anatomie et de cytologie pathologique de l’Hôpital Général Idrissa Pouye (situé dans une commune de la capitale), invoque « une anoxie cérébrale et une asphyxie mécanique par pendaison ».



Libération abonde dans le même sens en soulignant que ce document fait état de « l’absence de signe de traumatisme sur le reste du corps ». Mais la thèse du suicide ne convainc pas la famille de la victime.



Sous le calembour « Ça suicide (lisez suscite) des commentaires », Le Quotidien informe qu’elle « conteste » ce résultat et « réclame » l’ouverture d’une enquête.



Pape Aly Faye, le père d’Abdou, a déclaré dans EnQuête que son fils « n’est pas du genre à se suicider ». S’exprimant au cours d’une conférence de presse, M. Faye a notamment ajouté qu’il y a « quelques incohérences » dans ce dossier.



Dans les colonnes de Sud Quotidien, l’activiste Guy Marius Sagna demande ainsi à l’Etat de « tirer cette affaire au clair » après avoir noté, lui aussi, « des antécédents (violences policières) qui l’amènent à être prudent et vigilant ».



En tout cas, note L’Observateur, il y a des « bizarreries » de l’évasion de Boy Djiné à la prison du Camp pénal de Dakar au suicide d’Abdou Faye. Dans ce journal, Boubacar Sadio, Commissaire divisionnaire de Police de classe exceptionnelle à la retraite, soutient : Il y a la responsabilité de la Police. Une enquête déterminera à quel niveau (elle) se situe. (Car quand) un individu est placé en garde à vue, il ne doit pas bénéficier d’une seule seconde pour commettre des gestes qui échappent à la vigilance des policiers ».



Pour sa part, L’AS se fait l’écho de l’inculpation « pour évasion » de Baye Modou Fall « par le juge du 8e cabinet ». Coutumier du fait, celui que l’on surnomme Boy Djiné pour son ingéniosité a été arrêté, la semaine dernière après quatre jours de cavale, à Missirah, dans la région de Tambacounda, à plus de 400 kilomètres au Sud-Est de Dakar.



« Depuis 2010 », fait savoir WalfQuotidien, Baye Modou Fall « a maille à partir avec la justice ». Toutefois, rappelle la source, le célèbre prisonnier a été acquitté « cinq » fois sur six dossiers dans lesquels son nom est cité.



C’est pourquoi Ibrahima Sall, le président de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des anciens détenus (Asred), regrette « la théâtralisation » de cette énième évasion.



