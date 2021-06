Fin de Barkhane: «C’est la reconnaissance que la stratégie définie par la France n’a pas fonctionné» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Fin de Barkhane: «C’est la reconnaissance que la stratégie définie par la France n’a pas fonctionné» Publié le vendredi 11 juin 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Une enquête de l`ONU met en cause Barkhane dans la mort de civils au Mali

Tweet

La fin prochaine de l'opération militaire Barkhane en tant qu’opération extérieure va passer par la fermeture de bases de l'armée française et par la priorité donnée à la lutte contre les jihadistes par les forces spéciales. Le président français Emmanuel Macron l’a annoncé hier soir, jeudi 10 juin, à la veille du sommet du G7 au Royaume-Uni. Pour en parler, notre invité est Jean-Hervé Jézéquel, spécialiste Sahel à l’International Crisis Group. Il répond aux questions d'Edmond Sadaka.



RFI : Emmanuel Macron repositionne l’intervention française au Sahel. Est-ce que cela veut dire que la stratégie adoptée depuis des années par la France n’a pas réussi ?



Jean-Hervé Jézéquel : Oui, je pense que c’est d’une certaine manière la reconnaissance que la stratégie qui avait été suivie, qui avait été définie essentiellement par l’acteur France, n’a pas fonctionné. Et en portant, d’une certaine manière, le blâme sur l’incapacité des États sahéliens à reprendre les territoires, à jouer leur rôle, au fond c’est une manière un peu commode de « redonner la patate chaude » et de diluer les responsabilités sur les choix qui sont avant tout des choix français de ces sept dernières années.