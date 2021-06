Décès de 3 agents de Leral.net : La sanction est tombée pour le chauffeur du "camion fou" - adakar.com

Le chauffeur Sidy Traoré a écopé, ce jeudi 10 juin, d'une peine d'un an d'emprisonnement. Agent aux Grands moulins de Bamako (Mali), il a comparu pour les délits d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, suite à l'accident qui a causé la mort de trois agents de Leral.net, sur la route de Kédougou.



Le juge du tribunal de Tambacounda a prononcé également à son encontre le paiement d'une amende de 106 000 F CFA. Le coupable a vu aussi son permis être suspendu pour une durée de deux ans.



En l'absence des familles des trois victimes, les intérêts civils ont été réservés.



Abou Ousmane Sy (journaliste), Mamadou Yoro Diallo (cadreur) et Ousmane Ndiaye (chauffeur) sont décédés le lundi 31 mai à Kédougou, lors de la tournée économique du président Macky Sall.



La voiture de l'équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec le "camion fou" conduit par Sidy Traoré.