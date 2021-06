Abdoulaye Ndiaye, leader du mouvement And Défar : ‘’On n’attend pas un retour d’investissement sur ce que nous faisons’’ - adakar.com

Abdoulaye Ndiaye, leader du mouvement And Défar : ''On n'attend pas un retour d'investissement sur ce que nous faisons'' Publié le vendredi 11 juin 2021 | seneweb

© Autre presse par DR

Abdoulaye Ndiaye, leader du mouvement And Défar

Il n’est pas rare qu’à la veille des élections locales, des leaders apportent des fonds dans leur localité. Une stratégie pour gagner la confiance des populations et, une fois élu, avoir un retour sur investissement.



Ce qui est reproché au leader du mouvement And Défar, candidat à la mairie de Tivaouane, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou.



Il offrait, hier, des équipements et un bus au lycée Babacar Sy.



Mais pour Ngalgou, ce sont ‘’des personnes malintentionnées qui soutiennent que j’investis dans la commune pour qu’une fois élu, je puisse faire un retour sur investissement. Je leur dis que si je voulais fructifier mon argent, je n’attendrais pas d’être maire. Je sais comment faire pour fructifier mon argent. J’ai les capacités. Je ne suis pas obnubilé par l’argent’’.



‘’Notre mission, c’est d’assister la population. On n’est pas engagé pour de l’argent, ni pour être maire. Même si on n’est pas maire, nous n’allons pas cesser nos activités. Tout ce qu’on veut, c’est l’avancement de notre localité’’, ajoute-t-il.



Abdoulaye Ndiaye a aussi promis un autre bus au proviseur du lycée Babacar Sy de Tivaouane.