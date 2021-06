Le Père de Abdou Faye réfute la thèse du suicide et révèle... - adakar.com

Le Père de Abdou Faye réfute la thèse du suicide et révèle... Publié le jeudi 10 juin 2021

© Autre presse par DR

Commissariat central: Abdou Faye, complice présumé de Baye Modou Fall, alias "Boy Djiné", retrouvé pendu !

Pape Aly Faye, le père de Abdou Faye (présumé complice de Boy Djinné décédé hier au commissariat Central de Dakar), s’est exprimé ce jeudi, face à la presse, au siège de Frap. Il réfute la thèse du suicide.

«C’est dimanche que son frère Fallou était parti le voir au commissariat Central de Dakar. Hier mercredi, il m’a appelé pour me dire que Abdou est mort. J’étais alors en campagne. Il m’a dit qu’il a entendu la nouvelle sur les réseaux sociaux.



La thèse du suicide ne nous convainc pas. Non. Nous voulons que l’affaire soit portée devant les tribunaux pour que ce soit tirée au clair. Nous demandons l’aide de tous, à commencer par le président de la République, pour que ce soit tiré au clair.



Nous ne croyons pas à la thèse du suicide. Que la justice fasse son travail. Son homonyme, qui l’a vu, m’a dit qu’Abdou Faye avait des blessures au niveau de la tête. Son petit frère m’a dit qu’il était venu lui apportait le petit déjeuner, le jour de sa mort, mais les policiers lui ont dit qu’il ne pouvait pas encore le voir.



Sur le chemin du retour, il a vu sur les réseaux sociaux l’annonce du décès de Abdou. Il est revenu au commissariat demander aux policiers ce qui s'est passé, en vain. Il m’a appelé pour m’annoncer la nouvelle. Et je suis venu à Dakar aussitôt.



C’est la première fois que Abdou Faye est arrêté et placé en garde à vue. Donc si vraiment vous êtes gardés à vue, on doit avoir un œil sur vous. Comment peut-il se suicider alors qu’il est en garde à vue ?», se demande le père de famille.

