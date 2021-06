Évasion de Boy Djinné : retour de parquet pour les trois gardes pénitentiaires ; le dossier confié au 8e Cabinet - adakar.com

Évasion de Boy Djinné : retour de parquet pour les trois gardes pénitentiaires ; le dossier confié au 8e Cabinet
Publié le jeudi 10 juin 2021

Les choses se corsent pour les trois gardes pénitentiaires soupçonnés d’avoir participé à l’évasion de Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djinné’’.



D’après ‘’LAs’’ dans sa livraison de ce jeudi, Djibril Ciss, Amade Ndong et Idrissa Diop, poursuivis pour association de malfaiteurs et complicité d’évasion, ont été déférés au parquet, hier, par la Section de Recherches de la gendarmerie.



Le journal d’indiquer que le parquet a confié le dossier au juge du 8e Cabinet qui n’a pas pu entendre les trois matons. D’où leur retour de parquet. Les dossiers des complices de Boy Djnné, en l’occurrence Dame Sy et Cheikh Ndiaye, sont également transmis au juge du 8e cabinet. A l’instar des matons, ils ont bénéficié d’un retour de parquet.