Le président Sall rappelle la "nécessaire régulation" des marchés des denrées Publié le jeudi 10 juin 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Conseil des ministres en visioconférence au palais

Le président de la République, Macky Sall, a insisté mercredi, à l’occasion du conseil des ministres, sur la "nécessaire régulation des marchés des denrées et produits essentiels aux ménages".



D’après le communiqué ayant sanctionné cette rencontre, il préconise "une mobilisation des services compétents du ministère en charge du commerce, afin d’éviter toute spéculation".



Il s’agit aussi selon lui de "veiller scrupuleusement à une stabilisation durable des prix des denrées de première nécessité y compris l’aliment de bétail", souligne le texte.



Dans son intervention, le chef de l’Etat a aussi mis l’accent sur "la relance du cinéma sénégalais par une accélération du programme y relatif, eu égard au rôle que joue le 7ème art sénégalais dans la valorisation de notre patrimoine culturel et au rayonnement international du Sénégal".



De même, il a axé son propos sur "la poursuite de la sensibilisation et de la prévention contre la Covid-19 par une accentuation du plaidoyer pour le port obligatoire du masque dans les lieux et transports publics et le déploiement intensif de la stratégie vaccinale au niveau national".



"Le Chef de l’Etat s’est, par ailleurs, félicité de l’approbation par le conseil d’administration du FMI, de la 3ème revue du Programme économique et financier appuyé par l’Instrument de Coordination de la Politique économique (ICPE)", souligne le communiqué.



Il indique que pour lui, "ce plébiscite du dossier du Sénégal, traduit la bonne tenue des finances publiques et la qualité des réformes d’amélioration de l’environnement des affaires visant le développement du secteur privé".



Le Conseil a examiné et adopté le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPPBEP) 2022-2024 en prélude au prochain débat d’orientation budgétaire.

ASG/BK