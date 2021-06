Covid-19 : les USA classent les pays africains par risque - adakar.com

Covid-19 : les USA classent les pays africains par risque Publié le jeudi 10 juin 2021

Le département d'État américain a mis à jour les avertissements aux voyageurs pour une centaine de pays dans le monde, dont plusieurs africains.



Après avoir déconseillé la plupart des destinations africaines il y a quelques semaines au motif de Covid-19, le Département d’Etat assouplit ses directives, comme le montre son système de classement en quatre catégories (du plus sûr, Niveau 1, au moins sûr, Niveau 4).



6 pays africains sont ainsi classés au Niveau 1 (“Prendre les précautions d'usage”), nommément l’Eswatini, le Ghana, la Gambie, le Malawi, le Sénégal et le Togo. Notons que le “Niveau 1” compte seulement 11 pays dans le monde.



14 sont classés au Niveau 2 (“Prudence accrue”), dont le Libéria, le Bénin, la Mauritanie, le Cameroun, Djibouti ou le Maroc.



9 sont rangés au Niveau 3 (“Reconsidérer le voyage”), dont le Burundi, le Tchad, le Japon et le Niger. Dans la même catégorie, on trouve notamment la Chine et le Danemark.



Enfin, un peu moins de la moitié des pays africains (21), restent déconseillés par les USA, au Niveau 4.



Ces nouvelles directives du Bureau des affaires consulaires, font suite à la mise à jour à celles des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) qui recommandent aux Américains de ne voyager que s'ils sont entièrement vaccinés.



Ayi Renaud Dossavi