Les smartphones chinois dominent désormais le marché africain Publié le jeudi 10 juin 2021

© Jeune Afrique

Telecoms et smartphones à Dakar

Transsion Holdings, un fabricant de smartphones basé en Chine, a devancé Samsung sur le marché africain avec une part de marché combinée de 44,3%, selon une récente étude publiée mardi à Nairobi par une société d'enquête internationale.



L'International Data Corporation (IDC) a déclaré que Transsion, qui produit les smartphones des marques Tecno, Infinix et Itel, était suivie par Samsung et Oppo, qui détiennent respectivement 22,9% et 8,3% des parts de marché.



L'IDC a indiqué que le marché global de la téléphonie mobile en Afrique avait connu une croissance annuelle de 14% au premier trimestre 2021, atteignant un total de 53,3 millions d'unités. Le marché des smartphones a quant à lui augmenté de 16,8% au cours de la même période, pour atteindre 23,4 millions d'unités.



Les principaux fournisseurs, comme Transsion, Samsung, Oppo et Xiaomi, ont tous lancé de nouveaux modèles plus riches en fonctionnalités, avec des modèles d'entrée de gamme à très bas prix, parfois inférieurs à 10.790 shillings (environ 100 dollars américains), selon l'étude.



Les gammes à ultra-bas prix - moins de 100 dollars - ont représenté 42% des ventes du marché au premier trimestre 2021, contre 49,6 % au premier trimestre 2020. Les gammes à bas prix - de 100 à 200 dollars - ont quant à elles vu leur part passer de 35,2% à 43,3% au cours de la même période.



Ramazan Yavuz, directeur de recherche chez IDC, a déclaré que malgré les pénuries d'approvisionnement affectant les fournisseurs de téléphones mobiles, les grandes marques avaient tout de même réussi à élargir leurs portefeuilles de modèles et à stimuler la croissance de leurs ventes en Afrique au cours du premier trimestre 2021.



"Avec l'accélération prévue des programmes de vaccination et la lente reprise des économies au second semestre, la demande des consommateurs devrait se renforcer, ce qui aidera le marché des smartphones dans la région à tirer parti de la croissance observée au premier trimestre 2021 pendant tout le reste de l'année", a-t-il ajouté.