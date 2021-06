Me Babou après la sanction de l’Ordre des avocats: "Je n’accepterai jamais de ma vie que.." - adakar.com

La sanction est tombée. Le conseil de l’Ordre des avocats a décidé "de suspendre provisoirement ", Me Abdoulaye Babou. Une mesure faisant suite à l’incident survenu à l’audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Diourbel entre l’avocat et le procureur Mamadou Saydou Diao.



Joint par Seneweb, la robe noire campe sur sa position et maintient ses accusations contre le substitut du procureur.



En effet, Me Babou "affirme qu’il n’acceptera jamais de sa vie qu’un procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire ou plus généralement toute autre personne prononce des propos irrespectueux sur Serigne Touba."



Il déclare qu’il "a les vidéos montrant des personnes en transes et des témoins présents lorsque le procureur Diao prononçait des propos discourtois sur Serigne Touba osant dire, après l’interpellation de Maître Abdoulaye Babou qu’il ne change aucune virgule de ce qu’il a dit sur Serigne Touba".