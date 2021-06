Le Sénégal mise sur l’exportation de ses produits agricoles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Sénégal mise sur l’exportation de ses produits agricoles Publié le jeudi 10 juin 2021 | RFI

© aDakar.com par LM

Le président Macky Sall visite des exploitations agricoles à Fatick et Kaffrine

Kaffrine, le 21 septembre 2020 - Le président de la République Macky Sall visite des exploitations agricoles dans les régions de Fatick et de Kaffrine dans le cadre de sa tournée économique. Tweet

La relance post-covid au Sénégal : le gouvernement mise notamment sur le secteur de l’agriculture, qui occupe environ 60% de la population active. L’objectif est de renforcer la souveraineté alimentaire, mais aussi de promouvoir les exportations de fruits et légumes produits au Sénégal. Une ambition réaffirmée lors de la première Foire internationale agricole du nord qui s’est tenue près de Saint-Louis (au nord du pays) en fin de semaine dernière (du 4 au 6 juin).



Tomates cerise ou olivette « Origine Sénégal », ces barquettes commercialisées sous la marque Doona, on les retrouve dans des supermarchés européens, mais aussi en Russie. Elles sont produites par la société des Grands Domaines du Sénégal.



« Les exportations de tomates cerises, c’est environ 10 000 tonnes par an. On a des metteurs en marché qui sont situés en France, en Angleterre et en Hollande. A partir de ces trois pays d’entrée, nos remises se retrouvent maintenant dans toute l’Union européenne, en Italie, en Espagne, en Scandinavie et jusqu’en Russie », indique Mamadou Ndiaye, directeur administratif et financier de Doona.



L’Espagne est pourtant elle-même une grande productrice de tomates, mais la société mise sur la culture de contre-saison. « La tomate cerise a besoin de soleil. Nos exportations sont faites entre le mois de novembre et le mois de mai, pendant une période où l’Espagne n’a pas les meilleures conditions pour produire des tomates cerises », remarque encore Mamadou Ndiaye.