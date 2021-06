Aliou Cissé veut améliorer les automatismes - adakar.com

Aliou Cissé veut améliorer les automatismes
Publié le mercredi 9 juin 2021

Le Sénégal a conservé le même groupe pour les matchs contre la Zambie (5 juin) et le Cap Vert (8 juin), à l’exception des gardiens, pour améliorer les automatismes entre les joueurs, a indiqué le sélectionneur national.



’’Nous voulons créer plus d’automatismes entre les joueurs, c’est la raison pour laquelle, nous avons reconduit le même groupe’’, a expliqué Aliou Cissé.



Le Sélectionneur qui parle ’’d’un groupe de titulaires de 17 à 19 joueurs’’ souhaite créer des liens solides dans la perspective des matchs de septembre en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



’’Nous avons eu le temps de travailler et je suis content du résultat’’, a-t-il dit, estimant qu’il faut aller au-delà du résultat brut.



’’Certes, nous avons gagné les deux matchs mais il faut surtout louer l’état d’esprit des joueurs qui ont tout donné’’, a-t-il dit rappelant au sujet du match contre le Cap Vert son équipe n’a jamais perdu le fil.



’’Avec un peu plus d’efficacité, on aurait même pu aller à la mi-temps avec un but’’, a-t-il insisté soulignant que son équipe a été mieux en place en deuxième période après les ajustements tactiques.



En face, il y avait une belle opposition du Cap Vert, selon le sélectionneur qui se félicite de ce stage et des deux matchs amicaux remportés respectivement contre la Zambie (3-1) et le Cap Vert (2-0).



En septembre pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Sénégal jouera contre le Togo et le Congo lors des deux premières journées.



Les Lions joueront ensuite contre les Warriors de la Namibie.