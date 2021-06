Mary Teuw Niane : «si Mansour Faye avait réussi son mandat de 7 ans, la question de sa succession ne se poserait pas» - adakar.com

Mary Teuw Niane

Décidément l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane ne compte pas reculer et continue d’afficher ses ambitions pour diriger la commune de Saint-Louis.



Le Pca de Petrosen et responsable de l’Apr, a réitéré sa candidature à la mairie conduite actuellement par le beau-frère du chef de l’Etat, Mansour Faye.



«Moi, je suis candidat à Saint-Louis. Et ma candidature est irréversible, comme certains disent, irrévocable», a-t-il dit dans les colonnes du journal ‘’SourceA’’. Puis il ajoute : «Mansour Faye a fait un mandat de 7 ans. Si son mandat était réussi, je pense que la question de sa succession ne se poserait pas. Nous sommes le favori de cette élection locale à Saint-Louis».

