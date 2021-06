Politique et sport, sujets dominants dans la presse sénégalaise - adakar.com

Politique et sport, sujets dominants dans la presse sénégalaise Publié le mercredi 9 juin 2021 | Agence de Presse Africaine

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Les journaux sénégalais, reçus mercredi à APA, traitent principalement des manœuvres visant à rendre plus fort le parti au pouvoir et des matchs amicaux de l’équipe nationale de foot.



L’AS annonce que « Macky (Sall) amorce la reconstitution de son appareil » politique. A en croire ce journal, le chef de file de l’Alliance Pour la République (APR), après des entretiens avec Aly Ngouille Ndiaye (ex-ministre de l’Intérieur) et Amadou Bâ (ancien ministre de l’Economie et des Finances), devrait rencontrer, dans les jours à venir, d’autres pontes de sa formation politique comme Me Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République ou encore Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Secrétaire général de la Présidence de la République.



Mais, souligne WalfQuotidien, entre Aminata Touré dite Mimi, ancien Premier ministre et le chef de l’Etat, c’est « un remue-ménage sans fin ». Cité par ce journal, un proche de Macky Sall décrit la relation qu’entretiennent les deux personnalités : « Parfois, c’est le grand amour. (Quelquefois), il y a de l’eau dans le gaz ».



Sous le titre, « le Sénégal en mode rebelote », Sud Quotidien fait savoir que les morts sur les routes du pays sont toujours « nombreuses » car « chaque année, ce sont des centaines de personnes qui perdent la vie sans qu’une solution ne soit trouvée ».



Justement, ce journal constate que « l’Etat n’arrive pas » à donner corps à sa volonté d’instaurer le permis à points pour réduire drastiquement les drames routiers. Selon Le Quotidien, on devrait plutôt dire « le permis à point mort » puisque le 22 juin prochain va coïncider avec le premier anniversaire « de la proposition de loi » portant sur ce mécanisme de prévention des accidents.



Sur un tout autre sujet, Libération informe que « trois agents, en service au Camp pénal, ont été placés en garde à vue (hier mardi) à la Section de recherches de Colobane (commune de Dakar) ». Ils sont soupçonnés d’avoir aidé le célèbre prisonnier Baye Modou Fall alias Boy Djinné pour sa énième évasion de prison.



En sport, Record se fait l’écho de la victoire (2-0) de l’équipe nationale du Sénégal, mardi soir, contre Cabo Verde. Pour Le Soleil, c’est « un succès convaincant » après celui acquis samedi dernier face à la Zambie (3-1).



De son côté, Stades indique que l’entraîneur, Aliou Cissé, a signé son « 17e succès » sur le score de deux buts à zéro depuis qu'il a pris les rênes de la sélection du Sénégal. Dans les colonnes de ce quotidien d’informations sportives, l’ancien capitaine de la génération 2002 (finaliste de la Coupe d’Afrique des nations et quart de finaliste de la Coupe du monde) tire un bilan au sortir de la seconde rencontre amicale des Lions : « Je suis très satisfait de l’état d’esprit du groupe (et) du comportement de mes joueurs ».



Face aux Requins bleus, rapporte Vox Populi, Sadio Mané a égalé Mamadou Niang (à la retraite). En effet, précise ce journal, l’attaquant de Liverpool (Premier League anglaise) a marqué son 23e but en 75 capes.



Désormais, le joueur formé à l’Académie Génération Foot est, exæquo avec l’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille (Ligue 1 française), le deuxième meilleur buteur de l’équipe nationale de football. Mané se rapproche davantage du record d’Henry Camara : 31 buts en 99 sélections.



La qualité de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès (70 kilomètres à l’Est de Dakar), pour L’Observateur, c’est là que le bât blesse. Et ce journal d’en conclure que la gestion de cette infrastructure « affaiblit » le ministre des Sports, Matar Bâ.



