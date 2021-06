Journée mondiale des océans: “Le destin du Sénégal est intimement lié à la mer…”, Macky Sall - adakar.com

La Journée mondiale de l’océan est célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. Et pour cette année, le président de la République, Macky Sall, invite la population à protéger les océans dans notre intérêt et dans l’intérêt des générations futures. Selon lui, le destin du Sénégal est intimement lié à la mer, secteur qui contribue à hauteur de 3,2 % de notre PIB.



“Journée mondiale des océans. Le destin du Sénégal est intimement lié à la mer, secteur qui contribue à hauteur de 3,2 % de notre PIB. Ensemble, protégeons nos océans dans notre intérêt et dans l’intérêt des générations futures”, a twitté Macky Sall.



L’océan produit au moins 50 % de l’oxygène de la planète et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre. Selon l’Onu, elle est la principale source de protéines pour plus d’un milliard de personnes dans le monde. L’océan est aussi la clé de notre économie, avec environ 40 millions de personnes employées par les industries océaniques d’ici à 2030.