Les Lions du Sénégal ont remporté leur deuxième match amical contre le Cap-Vert, au stade Lat Dior de Thiès. Le Sénégal, après avoir surclassé la Zambie, samedi, sur le score de 3-1, a disposé des Requins bleus du Cap-Vert 2-0.



La première période du match était fermée. Malgré sa large domination, les protégés d'Aliou Cissé ne parviennent pas à ouvrir le score.



Au retour des vestiaires, Idrissa Gana Guèye permet aux Sénégalais de prendre l'avantage sur un coup franc magistralement exécuté. On jouait alors la 55e minute de jeu.



Le score sera ensuite corsé par Sadio Mané sur pénalty à la 85e minute.



Au-delà du résultat, les deux matches amicaux livrés par les hommes d'Aliou Cissé sont pleins d'enseignements. En effet, le milieu de terrain sénégalais évoluant à Leicester, Nampalys Mendy, s'est désormais presque incontournable.



En défense, le parisien Abdou Diallo a poussé le capitaine Cheikhou Kouyaté sur le banc de touche.



Fortement critiqué sur le fond de jeu de l'équipe après les dernières sorties des Lions, Aliou Cissé semble avoir enfin trouver l'équilibre et une équipe à la hauteur des attentes du public.



Makhtar C.