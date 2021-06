Le FMI accorde 350 milliards FCFA au Sénégal - adakar.com

Le FMI accorde 350 milliards FCFA au Sénégal
Publié le mardi 8 juin 2021

Le président sénégalais, Macky Sall, et la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, se serrent la main lors d`un conférence organisée à Dakar, le 2 décembre 2019.

Le Conseil d’administration du FMI a approuvé un accord de confirmation et un autre au titre de la facilité de crédit d’environ 350 millions de francs en faveur du Sénégal, a appris l’APS de source officielle.



Le Conseil d’administration du Fonds monétaire intenationale a achevé lundi la troisième revue du programme appuyé par l’instrument de coordination de la politique économique.



Dans un communiqué l’ayant sanctionné, l’institution financière internationale indique que l’accord de financement, d’une durée de 18 mois, conjugué à l’instrument de coordination de la politique économique, fournira un point d’ancrage des politiques économiques pour la prochaine phase de la riposte des autorités face à la COVID-19.



Il permettra également de soutenir ‘’une reprise forte et créatrice d’emplois’’.



’’Bien que l’horizon à moyen terme demeure prometteur, les perspectives macroéconomiques pour 2021 sont sujettes à des risques en raison de la prolongation des effets de la pandémie et de la hausse des prix des produits de base’’, a averti le FMI.



Il souligne en outre que l’approbation de l’accord au titre de la FCC et de l’accord de confirmation ouvre la voie à un décaissement immédiat d’environ 129.4 millions de DTS ou environ 187 millions de dollars’’.



Cette approbation fait suite à une aide d’urgence que le FMI avait accordée au Sénégal, en avril 2020, pour un montant de 442 millions de dollars, a rappelé l’institution financière.



