Repère de bandits et trafics: La gendarmerie nettoie l’Ancienne Piste - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Repère de bandits et trafics: La gendarmerie nettoie l’Ancienne Piste Publié le mardi 8 juin 2021 | Enquête Plus

© aDakar.com par DR

Des arrestations et des saisies à Dakar après une opération de sécurisation menée par la gendarmerie

Dakar, le 5 juin 2021 - La Légion de Gendarmerie territoriale Ouest a arrêté plusieurs centaines de personnes et saisi d`importantes quantités de produits prohibés au cours d`une opération de sécurisation. Tweet

Une opération de sécurisation, menée par la gendarmerie, le 5 dernier au niveau de l’ancienne Piste de Mermoz, a permis aux hommes du Lieutenant-colonel Abdou Mbengue, Commandant de la Légion de gendarmerie Ouest, de mettre la main sur 873 personnes dont 314 femmes et 63 enfants, de saisir un impressionnant arsenal d’armes et de la drogue.



Depuis un certain temps, beaucoup d’entités de la gendarmerie de Dakar n’ont eu de cesse de recevoir des plaintes de victimes d’agression, la nuit ou tôt le matin. Ces cas avaient pour point commun de s’être déroulés sur l’Ancienne Piste de Mermoz.



En effet, la zone avait fini d’être un repaire de bandits provoquant une véritable psychose au sein de la population riveraine. Les plus hautes autorités de la grande maréchaussée ont pris la décision d’y mettre un terme. Une grande opération de sécurisation a été menée dans plusieurs lieux dits criminogènes de la capitale dont l’ancienne Piste, ce 5 juin.



Pour cela, la gendarmerie a sorti les gros moyens. Selon nos informations, 290 gendarmes, 10 chiens, 8 minibus, 3 camions et 10 autres petits moyens ont été mobilisés. L’opération a été un grand succès. Elle a permis de véritablement nettoyer toute cette partie du département de Dakar. 873 personnes ont été interpellées dont 314 femmes, 63 enfants. Douze autres personnes ont été arrêtées pour divers délits dont détention de chanvre indien exploitation de débits de boisson sans autorisation, détention d'armes blanches. Un marabout s’activant dans la traite de personnes figure parmi les prévenus.



Un débit de boisson et 3 dépôts de reconditionnement de diluant et d'acide ont été démantelés. Huit cornets de chanvre indien ont été saisis.



Les gendarmes ont aussi mis la main sur des armes composées de poignards, cisailles, burins marteaux rase-clous et de machettes. Deux uniformes de marque française et US destinées aux forces de défense de sécurité ont été saisies, ainsi que trois scooters ont été trouvés chez un délinquant notoire.



Plusieurs étrangers parmi les personnes interpellées



A la suite de cette opération, l’ancien patron de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane s’est prononcé sur l’opération qui est intervenue dans un contexte où l’insécurité à Dakar est caractérisée par une série de meurtres. ‘’Depuis quelques temps, nous avons eu à déplorer quelques cas d’agression sur des citoyens. Des actes de banditisme qui ont été perpétrés à partir de 19 heures jusqu’au lendemain à partir de 6 heures du matin. En accord, avec le haut commandement de la gendarmerie nationale, nous avons planifié l’opération que nous venons d’effectuer dans ce quartier dit Ancienne Piste. La Légion ouest a été renforcée par les unités de la gendarmerie d’intervention, du cyno groupe et du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). A l’issue de l’opération dans ce nid de bandits, plusieurs personnes ont été interpellées dont beaucoup d’étrangers’’, a précisé le Commandant de la Légion de gendarmerie Ouest.



Le Lieutenant-colonel Abdou Mbengue renseigne aussi qu’ils trouvé sur les lieux des conditions de vie inhumaines et une promiscuité que rien ne justifie et qui ne saurait être tolérée à Dakar.