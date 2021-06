Matam: Le PNADT évalue les opportunités de développement de la région - adakar.com

Comité régional de développement (CRD) spécial sur le Plan national d`aménagement et de développement territorial (PNADT)

Matam, le 8 juin 2021 - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a présidé, lundi, un CRD consacré au Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT). Tweet

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a présidé, lundi, à Matam, un Comité régional de développement (CRD) consacré au Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT).



Le région de Matam, frontalier de la Mauritanie, disposant en effet d'importants atouts pour un développement harmonieux, doit cependant trouver des réponses aux défis qui freinent son essor.



Il s'agit notamment des contraintes liées à la forte dépendance de l’agriculture à la pluviométrie, la faible qualité des aménagements et équipements hydro agricoles, les difficultés dans la valorisation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles, un élevage extensif peu productif et le manque fréquent de pâturages.



Pour venir à bout de ces défis, le Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT) a identifié de réelles perspectives de développement.



Avec le Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT), l'ambition des pouvoirs publics est de faire de Matam, la 11e région du Sénégal, un hub en cultures fourragères.



Cette ambition a été réaffirmée par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, à l'occasion du CRD de vulgarisation consacré au PNADT.



La rencontre a enregistré la participation de l’administration territoriale, les services déconcentrés et les collectivités territoriales de la région.



Pour le ministre Oumar Guèye, la région de Matam doit s’appuyer sur son potentiel hydraulique et ses ressources souterraines pour emblaver les vastes étendues de terres disponibles dans la commune de Oudalaye, 1000 Km2 de plus que la superficie de la Gambie



De son côté, Mamadou Djigo, directeur général de l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT), plaide pour le développement de la culture de maïs dans cette zone sylvo-pastorale. À en croire le patron de l'ANAT, la culture de maïs est davantage adaptée aux climats chauds et des cultures fourragères.



L'objectif du PNADT est de promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l’espace et une valorisation durable des ressources et potentialités.



Makhtar C.