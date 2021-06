Beach Soccer: Macky Sall accorde une prime de 10 millions FCFA aux Lions - adakar.com

Beach Soccer: Macky Sall accorde une prime de 10 millions FCFA aux Lions
Publié le mardi 8 juin 2021

Les Lions du Beach Soccer reçus au palais de la République

Dakar, le 7 juin 2021 - Le président de la République, Macky Sall, a reçu au Palais de la République les Lions de Beach Soccer, récents vainqueurs de la Coupe d`Afrique des Nations 2021. Tweet

Une dizaine de jours après leur sacre continental, les Lions de Beach Soccer ont été reçus au Palais de la République, par le chef de l'État Macky Sall. L'équipe nationale de Beach Soccer, le staff technique et d'encadrement ont été reçus au salon d'honneur du palais en présence du ministre des Sports, Matar Bâ et du président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor.



Le chef de l'État macky Sall a salué l'exploit réalisé par l'équipe nationale du Sénégal sous la direction du coach Oumar Ngalla Sylla.



Le Sénégal a remporté, un sixième titre de champion d'Afrique, lors du tournoi continental organisé, du 23 au 29 mai 2021, à Saly, sur la petite côte du Sénégal. Les Lions de la Téranga ont remporté quatre des cinq dernières éditions de la Coupe d’Afrique de Beach Soccer.



Pour les récompenser de leurs performances, le président de la République Macky Sall a accordé une prime de 10 millions FCFA et un grade de Chevalier dans l'ordre national du lion à chaque joueur et membre du staff.



L'équipe nationale du Sénégal est déjà qualifiée à la Coupe du monde de Beach Soccer prévue pour se dérouler en Russie du 19 au 29 août 2021. Le président Sall a exhorté les Lions à se surpasser lors de cette compétition et à hisser encore très haut le drapeau national.



