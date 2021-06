Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, inaugure l’Hôtel du Conseil départemental de Matam - adakar.com

Publié le lundi 7 juin 2021

© Ministère par DR

Inauguration de l`Hôtel du Conseil départemental de Matam

Matam, le 7 juin 2021 - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l`Aménagement des Territoires a procédé, ce lundi, à l`inauguration de l`Hôtel du Conseil départemental de Matam.

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye, a procédé, ce lundi 07 juin 2021, à l'inauguration de l'Hôtel de Conseil de département de Matam.



L'infrastructure a été réalisée dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Conseil départemental de Matam et celui des Yvelines, en France, avec l'appui considérable du ministère sénégalais en charge des Collectivités territoriales.



La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour le ministre Oumar Guèye de saluer le dynamisme de cette coopération décentralisée dans la région de Matam.



Dans le département de Matam, d'importantes infrastructures ont été réalisés grâce à cette coopération.



Le Président du Conseil départemental de Matam, Mamadou Djibril Diallo, a apprécié, de manière positive le soutien capital de la tutelle pour la réalisation du siège du Conseil départemental. Il a aussi salué la vision claire du Président de la République qui, selon lui, a foi à la décentralisation.



Pour sa part, le maire de Matam, Mamadou Mori Diaw, a salué les efforts du Chef de l'État pour l'émergence des Collectivités territoriales.



Makhtar C.