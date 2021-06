Mary Teuw Niane sur la mairie de Saint-Louis : «ma candidature est irrévocable»

© aDakar.com par DF

Triennale 2017 de l`Association pour le développement de l`éducation en Afrique (ADEA)

Dakar, le 15 mars 2017 - Le Sénégal accueille la Triennale 2017 de l`Association pour le développement de l`éducation en Afrique (ADEA) à Dakar du 14 au 17 mars 2017. La rencontre est placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et Président du Comité des dix chefs d’État africains champions sur l`Education, les Sciences et la Technologie. Photo: Mary Teuw Niane, ministre de l`enseignement supérieur et de la recherche