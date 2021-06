Contentieux entre maître Abdoulaye Babou et le procureur de Diourbel : le dossier sur la table du garde des Sceaux - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Contentieux entre maître Abdoulaye Babou et le procureur de Diourbel : le dossier sur la table du garde des Sceaux Publié le lundi 7 juin 2021 | actusen.sn

© aDakar.com par SB

Passation de service au ministère de la Justice

Dakar, le 16 avril 2019 - Le nouveau ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall, a été officiellement installé dans ses fonctions. Il a effectué la passation de services avec son prédécesseur. Photo: Me Malick Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux Tweet

L’échange de propos aigre-doux entre l’avocat Maître Abdoulaye Babou et le procureur du tribunal de Diourbel, Mamadou Seydou Diao est en train de prendre une tournure judiciaire inattendue.



‘’SourceA’’ dans sa livraison de ce lundi, révèle que le magistrat concerné et le président du Tribunal de grande instance de Diourbel ont, chacun, produit un rapport qu’ils ont transmis au garde des Sceaux. D’après le journal, Me Malick Sall lui revient, en effet, de voir si une information judiciaire doit être ouverte.