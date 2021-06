Retrouvailles – Mbaye Ndiaye–Amadou Ba : Relations Assainies : Mbaye Ndiaye : «Entre Amadou Ba et moi, il n’y a pas de contradiction» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Retrouvailles – Mbaye Ndiaye–Amadou Ba : Relations Assainies : Mbaye Ndiaye : «Entre Amadou Ba et moi, il n’y a pas de contradiction» Publié le lundi 7 juin 2021 | Le Quotidien

© aDakar.com par SB

Amadou Bâ poursuit sa campagne à Dakar pour les législatives

Dakar, le 26 juillet 2017 - La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakar dans le département de Dakar poursuit sa campagne et ses mobilisations pour s`assurer une victoire dans la capitale au soir du 30 juillet prochain. Tweet

Leur dernière sortie a été teintée de piques et répliques. Et beaucoup y avaient vu un début de crise pour l’Apr des Parcelles Assainies en direction des élections territoriales. Mbaye Ndiaye et Amadou Ba ont scellé la paix samedi.



C’était lors d’une conférence des femmes de Benno bokk yaakaar que Mbaye Ndiaye avait en premier décoché une flèche contre Amadou Ba qui, lui aussi, avait rendu le coup. C’est aussi à l’occasion d’une conférence religieuse du Réseau And liguey des Parcelles Assainies sur le thème Equité et paix, samedi, au terrain Acapes, que les deux hommes se sont donné la main pour faire témoigner au public de leurs retrouvailles. Et il semblerait que cette «incompréhension» s’est dissipée après la médiation entreprise par des responsables apéristes des Parcelles Assainies, en l’occurrence Pape Khouma, Alioune Badara Diouf, Mamadou Ly, Mbathio Niakhasso. Mbaye Ndiaye a pris la couleur de la colombe pour inviter tous à l’unité. «Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous nous devons du respect et de la considération. Je suis aux anges ce soir. Pour lever toute équivoque, il n’y a pas de contradiction entre Mbaye Ndiaye et Amadou Ba. Donc, Amadou Ba, je te félicite, encourage et continue à vous faire confiance autour du Président Macky Sall. Je rappelle, comme je l’avais dit l’autre jour, que nous n’avons de référentiel que le Président Macky Sall», a-t-il dit en présence de certains alliés de l’Apr comme Mamoudou Wane du Ps.



«Entre Amadou Ba, Mbaye Ndiaye et Moussa Sy, il n’y a pas de place

à la division»

Le directeur des Structures de l’Apr se veut un rassembleur des troupes dans cette commune de plus de 90 mille électeurs et déterminante pour la conquête de la ville et du département de Dakar. Et l’éventualité d’une pluralité de candidatures est possible et pourrait défavoriser la majorité présidentielle. «Nous devons travailler ensemble et faire confiance au Président Macky Sall. C’est pour cela que je dis que personne d’entre nous ne doit se considérer comme candidat à ces prochaines élections. Le candidat, c’est le Président Macky Sall qui doit le désigner. Mais nous devons travailler pour que cette désignation s’accompagne de victoire. Donnons-nous la main ! Il n’y a pas de place à la division. Chacun de nous peut et doit espérer jouer un rôle important parce que la responsabilité de la réussite aux Parcelles Assainies pèse sur l’épaule de chacun de nous. Entre Amadou Ba, Mbaye Ndiaye et Moussa Sy qui nous a rejoints, il n’y a pas de place à la division. La décision restera au Président Macky Sall», a-t-il déclaré. Les deux hommes ont réaffirmé chacun en ce qui le concerne être plus que jamais dans les dispositions de travailler dans l’unité pour la victoire de la coalition Bby.

Mbaye Ndiaye appelle les uns et les autres à «mouiller le maillot en descendant à la ba­se». A Khady Diop Sow, Maï­mouna Cissokho, Mbathio Nia­khasso et autres, il leur a demandé de continuer à travailler. «Donnons-nous la main pour que le Président Macky Sall sente qu’aux Parcelles Assainies, il n’y a pas de problème ! Et il n’y en aura pas. C’est cela notre combat», a-t-il ajouté.