Ligue 1: Diambars contraint le Teungueth Fc au nul - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue 1: Diambars contraint le Teungueth Fc au nul Publié le lundi 7 juin 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DG

Ligue 1 de football: Victoire du Jaraaf sur Diambars (3-1)

Dakar, le 26 novembre 2017 - Le Jaraaf de Dakar a battu l`équipe de Diambars de Saly 3-1 dans un match comptant pour la première journée de la Ligue 1 professionnelle. Le match s`est joué au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Tweet

Le leader de la Ligue 1 sénégalaise, Teungueth FC, n’a pas beaucoup avancé ce dimanche en tête du championnat, se contentant d’un partage des points avec Diambars, 1-1, lors de la 19-ème journée



En milieu de semaine, le TFC n’avait réussi à marquer qu’un point lors de son déplacement à Pikine contre le club local (1-1).



Dans cette course en tête, heureusement pour lui que cette même équipe de l’AS Pikine a fait match nul contre le Casa Sports, 0-0, ce dimanche.



Toutefois, les deux équipes voient Génération Foot, auteur d’une nette victoire 3-0 contre le CNEPS, se rapprocher.



A l’issue de cette 19-ème journée, le TFC compte 38 points, l’AS Pikine 36 points et Génération Foot 34 points.



En bas du tableau, les deux derniers, l’US Gorée et Niary Tally ont signé de belles victoires respectivement contre Mbour PC 2-0 et le Stade de Mbour 1-0.



Après son élimination en quart de finale de la Coupe de la CAF et deux revers de suite en championnat, Le Jaraaf a repris du poil de la bête en allant gagner à Louga contre le Ndiambour 1-0.



Voici les résultats enregistrés : TFC-Diambars : 1-1, AS Pikine-Casa Sports : 0-0, Génération Foot-CNEPS : 3-0, Stade de Mbour-Niary Tally : 0-1, US Gorée-Mbour PC : 2-0, Dakar SC-AS

Douanes : 0-0.



SD/OID