Criminalisation de l'homosexualité : Macky Sall reçoit des religieux au Palais Publié le lundi 7 juin 2021





Macky Sall a reçu le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS). Sur la question de l’homosexualité, le Chef de l’Etat a rassuré sur sa non dépénalisation, non pas sur sa criminalisation.

Le président de la République a reçu en audience plusieurs associations religieuses dont le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS) conduit par son président Cheikh Makhtar Kébé, le secrétaire général, Mame Abdou Sine et la présidente nationale des femmes, Houreye Thiam Preira, rapporte Le Soleil. A l’occasion, le Président Macky Sall s’est longuement félicité des actions du Ris, en termes d’actions citoyennes et a salué sa démarche responsable et constructive.



Sur la question de l’homosexualité, il a été ferme et clair en rassurant les organisations religieuses. Le Chef de l’Etat leur a fait savoir que l’homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal tant qu’il sera à la tête du pays.