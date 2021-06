La Banque Mondiale accorde 150 milliards de Fcfa à l’Etat du Senegal pour le financement de 2 Projets - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La Banque Mondiale accorde 150 milliards de Fcfa à l’Etat du Senegal pour le financement de 2 Projets Publié le lundi 7 juin 2021 | senegal7.com

© Abidjan.net par Atapointe

La Banque Mondiale et des chefs d’Etat rendent hommage à Donald Kaberuka, le president de la Banque Africaine de Développement (BAD)

Vendredi 17 avril 2015. Washington. En marge des assemblées du primtemps de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) , une cérémonie d’hommage à Donald Kaberuka, le président de la Banque Africaine de Developpement (BAD) en fin de mandat a été organisée. Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement y ont pris part. Tweet

Le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo et M. Nathan BELETE, Directeur des Opérations de la Banque Mondiale au Sénégal, ont procédé ce vendredi à la signature de deux (02) accords de financement entre l’Etat du Sénégal et l’institution bancaire, pour un montant de 150 milliards de FCFA. Ce nouveau financement est destiné à deux projets : le Projet pour l’emploi, la transformation éconoimique et la relance au Sénégal (ETER) et le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’Adaptation au Changement Climatique (PROGEP2).