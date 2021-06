Les travaux du mémorial Dakar-Gorée-Almadie lancés bientôt (Ministre) - adakar.com

Le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop a annoncé que les travaux du mémorial Dakar-Gorée-Almadie seront bientôt lancés pour boucler une série d’infrastructures qui renseignent sur les ambitions du président Macky Sall dans le domaine culturel.



Il procédait dimanche en compagnie du maire Mansour Faye à l’ouverture du vernissage de l’exposition dénommée ’’les itinéraires artistiques de Saint-Louis’’ initiée par l’artiste Abdou Karim Fall sous le label Ndar création avec la participation d’une trentaine d’artistes peintres sénégalais et mauritaniens.



’’Après le Musée des civilisations noires, nous allons bientôt procéder au lancement du mémorial Dakar-Gorée-Almadie qui va boucler une série d’infrastructures qui renseignent sur les ambitions et la politique culturelle du président Macky’’, a notamment dit M. Diop.



Le ministre a aussi félicité le jeune artistique Abdou Karim Fall dont le talent ainsi que celui des autres ’’constituent le premier atout touristique du Sénégal’’.



Il note que cet évènement ’’inscrit à l’agenda culturel national fait partie des grand-rendez-vous de l’année dans ce secteur qu’il compte accompagner encore davantage’’.



Diop a salué l’esprit d’ouverture des populations saint-louisiennes qui ’’reçoivent des artistes des autres régions et de la Mauritanie’’.



Le maire de Saint-Louis s’est dit ’’mal à l’aise un peu’’ en apprenant la tenue de cet évènement par l’intermédiaire du ministre de la Culture et de la Communication.



Il promet de se rectifier en accompagnant davantage cette activité qui ’’est un label pour la ville de Saint-Louis’’.



’’Si le ministre de la Culture a tenu à effectuer le déplacement, cela veut dire qu’il porte un grand estime à Karim qui est un grand talent’’, a dit M. Faye, soucieux ’’de rassurer’’ sur son engament à ’’faire plus pour les itinéraires artistiques et la culture’’.



L’organisateur Abdou Karim Fall a remercié les autorités pour cette présence qui rehausse l’évènement.



Pour cette septième édition, qui se tient au Centre de documentation et de recherches de Saint-Louis (CRDS) jusqu’au 30, il note comme innovations la création d’un site internet où les œuvres seront exposées et la vente possible.



La directrice du CRDS Fatima Fall a dit sa satisfaction d’accueillir des ’’valeurs sûres’’ de l’art sénégalais et mauritanien.





