Guy Marius Sagna: “Le premier gangster foncier au Sénégal s’appelle Macky Sall…” - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Guy Marius Sagna: “Le premier gangster foncier au Sénégal s’appelle Macky Sall…” Publié le dimanche 6 juin 2021 | Senego

© aDakar.com par ND. F

Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

Dans un post publié sur sa page Facebook, ce dimanche, le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage), Guy Marius Sagna estime que le premier gangster foncier au Sénégal s’appelle Macky Sall. A l’en croire, plus les élections locales approchent, plus Macky Sall et sa bande ont faim de terres pour financer la campagne électorale et s’enrichir.



Nous étions aujourd’hui à Dougar (commune de Diamniadio, département de Rufisque) pour manifester avec les populations.

L’État du Sénégal veut prendre des terres et les donner à des marocains au détriment des populations. Cela fait 10 ans que ces braves populations se battent.

Ailleurs c’est pour déshabiller des sénégalais de leurs terres pour habiller des français, des chinois, des italiens, des membres et amis de l’APR.

À ces populations, l’État reproche leur jonction avec Y’en à marre et le FRAPP dans leur lutte contre les bandits fonciers, les voyous fonciers, les gangsters fonciers.

Si l’État ne veut pas voir Y’en à marre et le FRAPP auprès des populations, il n’a qu’à rendre aux populations leurs terres.

Plus les élections locales approchent et plus Macky Sall et sa bande ont faim de terres pour financer leur campagne électorale et s’enrichir.

À toutes celles et tous ceux qui ont fait le pari d’être aux côtés des voyous fonciers contre les populations et qui tirent sur nous, un conseil : allez dire à son excellence monsieur Macky Sall, président de la république du Sénégal d’arrêter de parrainer, d’encourager, de protéger les voyous fonciers. En réalité, le premier gangster foncier au Sénégal s’appelle Macky Sall.

Spoliations foncières à Dougar

Spoliations foncières à Nianing

Spoliations foncières à Médina Wandifa

Spoliations foncières à Niaguiss

Spoliations foncières à Bambilor

Spoliations foncières à Keur Moussa

Spoliations foncières à Ndiael

Spoliations foncières à Guereo

Spoliations foncières à Kignabour 2

Spoliations foncières à Tivaouane peulh

Spoliations foncières à Ballabougou

Spoliations foncières à Pakour

Spoliations foncières à Bignona

Spoliations foncières à Yoff

Spoliations foncières à…

SUNU SUUF SUNU BAKKAN!

NOTRE TERRE NOTRE VIE!