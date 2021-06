Découpage administratif : “Ba décrets yi guéné, amna gnou mère ba foutou” (maire de Bambilor) - adakar.com

Sur le tout nouveau découpage administratif, le député maire de Bambilor, Ndiagne Diop a fait savoir qu’il ne contestera pas une décision venant du chef de l’Etat. Il promet à Macky Sall et à ses militants, s’il est investi pour les élections locales, il va remporter tous les bureaux de vote dans la commune de Bambilor.



Un conseil à avaler



“Je ne suis pas là pour contester une décision venant de Macky Sall. On m’a demandé conseil sur le découpage administratif et c’est tout. Tout ce que le chef de l’Etat décide, on sera toujours derrière lui. Quand les décrets sur le découpage administratif sont sortis, il y’a eu des frustrés...”, a-t-il déclaré devant ses militants.



La mobilisation



Le coordonnateur de l’Apr dans la commune de Bambilor n’a pas raté l’opposition. “Aucun responsable politique dans le département de Rufisque ne peut pas mobiliser ce que la commune de Bambilor, à elle seule peut mobiliser. Je défie quiconque. Nous ne sommes pas comme les autres maires. Nous sommes proches de notre population“, a soutenu Ndiagne Diop.