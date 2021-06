La gendarmerie mène une opération de sécurisation à Mermoz et Ouakam et interpelle plus de 800 personnes - adakar.com

La Légion de Gendarmerie territoriale Ouest a mené une opération de sécurisation dans plusieurs endroits de la région de Dakar, notamment dans le quartier de l’ancienne piste à Mermoz et Ouakam, dans la matinée du samedi 5 juin 2021.



L’opération entamée très tôt le matin, aux environs de 6 heures du matin, a permis aux gendarmes de la Légion de Gendarmerie territoriale Ouest d’interpeller plus de 800 personnes.



Les hommes du lieutenant-colonel Abdou Mbengue ont également procédé à d’importantes saisies de drogue et d’armes blanches. Les gendarmes, appuyés par la cellule cynophile, ont également découvert des caches de produits dangereux. Un débit de boisson clandestin a été également découvert.



Depuis quelques semaines, de nombreux cas d’agressions avaient été rapportés dans cette partie du territoire de Dakar. À travers cette vaste opération de sécurisation, la Légion de Gendarmerie territoriale Ouest a voulu davantage assuré une plus grande quiétude aux populations.



Makhtar C.