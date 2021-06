Manifestations pour la libération ‘’des détenus politiques’’: Le M2D donne rendez-vous au peuple sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Manifestations pour la libération ‘’des détenus politiques’’: Le M2D donne rendez-vous au peuple sénégalais Publié le dimanche 6 juin 2021 | Enquête Plus

© aDakar.com par DR

Le M2D présente son mémorandum sur les évènements de mars 2021

Dakar, le 26 mai 2021 - Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) a présenté, mercredi, son mémorandum sur les manifestations violentes du début du mois de mars 2021 Tweet

Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) exige la libération sans condition de 8 détenus arrêtés durant les évènements de mars dernier. Il appelle aux rassemblements pacifiques qu'il organise, le vendredi 11 à Ziguinchor, Diourbel et à Dakar et le mercredi 23 juin à la Place de la Nation.



‘’Donner une ultime chance à Macky Sall de revenir à la raison’’. C’est tout le sens de la conférence de presse organisée, hier, au siège de FRAPP, par le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D), qui poursuit sa lutte pour exiger, notamment, la libération des manifestants arrêtés, puis emprisonnés, lors des derniers évènements de mars dernier. Cette coalition, composée de formations politiques et de mouvements citoyens, a fixé de nouvelles dates pour appeler les Sénégalais à des mobilisations. ‘’Le M2D appelle toutes les forces vives à répondre massivement aux rassemblements pacifiques qu'il organise le vendredi 11 à Ziguinchor, Diourbel et à Dakar et le mercredi 23 juin à la Place de la Nation’’, a annoncé cette organisation sénégalaise qui a été créée le 3 mars dernier, pour la préservation de la démocratie et l'Etat de droit au Sénégal.



En effet, suite à l'intervention du khalife général des mourides, lors de la crise de février-mars 2021, le M2D avait renoncé à ses actions de lutte pacifique pour ‘’préserver la paix sociale’’, conformément à la demande du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. En retour, le mouvement avait remis aux émissaires du khalife un mémorandum en 10 points dont le plus important, pour ses membres, était la libération de tous les ‘’détenus politiques’’.



A cet effet, l’un des porte-parole du jour, Alioune Sané, souligne qu’une lettre d’information est déjà adressée au préfet, dans le respect des procédures, précise : ‘’La demande que le Khalife nous a faite à l’époque concernait la manifestation qui était prévue le 13 mars. On a bien pu honorer cette requête là et respecter aussi notre parole qui était dans le sens de l’apaisement. Mais, le Khalife ne nous a pas demandé de ne jamais manifester pour la démocratie Ad vitam æternam. C’était par rapport à une date ; et selon lui, vu le contexte de l’époque, il était bien d’ouvrir cette médiation’’.



‘’Depuis lors (la médiation), malgré les efforts consentis dans le sens d'un apaisement, le régime de Macky Sall retient encore huit otages (dont quatre à Ziguinchor et quatre à Diourbel), comme pour en faire des victimes expiatoires à sacrifier à l'autel de sa fierté personnelle et dans un dessein vindicatif’’, renchérit Alioune Badara Mboup.



Ndongo Diop en grève de la faim à Diourbel



Il s’agit, pour les détenus de Diourbel, de Ndongo Diop, qui est ‘’victime même d’un acharnement du gouvernement’’, selon le M2D. Il informe que ce prisonnier est actuellement en grève de la faim. ‘’Tous les détenus ont été entendus, sauf lui. Le gouvernement de Macky Sall veut simplement punir Ndongo Diop de par son engagement patriotique. C’est à dénoncer, dans un pays de droit, dans un pays qui a ratifié les conventions internationales. Il est en train de subir actuellement une torture psychologique. Il est en train d’être violenté mentalement. Nous n’allons pas accepter ça’’, fulmine M. Mboup.



Toujours à Diourbel, il y a également Moussa Gueye, Galass Gueye et Ablaye Fall Bay Fall qui complètent la liste. Pour les détenus de Ziguinchor, il y a Demba Diédhiou, Abdourahmane Diallo, Mouhamed Mané et Babacar Diagne.



C’est ainsi que le M2D, qui se dit ‘’fortement attaché aux droits et libertés et solidaire de ces frères dans la lutte, au même titre que des victimes blessées et des familles des autres frères assassinés’’, exige la libération sans condition de ces détenus et prend Macky Sall, ‘’resté sourd à la médiation du khalife sur cette question, comme responsable de tout ce qui leur arrivera’’.



En effet, après avoir libéré les premiers prisonniers, ‘’sous la pression de la rue et grâce à la médiation des leaders religieux’’, Macky Sall ‘’décide à nouveau de trahir son engagement pris devant Serigne Mountakha qui était de libérer tous les détenus arrêtés arbitrairement, durant les derniers événements’’, s'indignait, il y a quelques jours, le M2D dans un communiqué de presse. Pour les membres de ce mouvement, le Président Sall ‘’refuse de les libérer en traînant les pieds, en jouant au dilatoire voire à la provocation. Aucun signe d’empressement à libérer ces jeunes n’est donné. Au contraire, tout porte à croire qu’il cherche à les garder encore longtemps en prison, peu importe ses engagements pris’’.



BABACAR SY SEYE