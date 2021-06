Football - Match amical: Le Sénégal domine la Zambie 3-1 - adakar.com

Football - Match amical: Le Sénégal domine la Zambie 3-1 Publié le dimanche 6 juin 2021

© aDakar.com par DT

Troisième séance d`entraînement des Lions

Thiès, le 2 juin 2021 - Les Lions du Sénégal ont effectué, mardi, leur troisième séance d`entraînement en prévision de leurs deux matches amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert.

Les Lions du Sénégal ont très nettement dominé les "Chipolopolo" de la Zambie, samedi 5 juin 2021, au stade Lat Dior de Thiès, en match amical.



Les joueurs du sélectionneur Aliou Cissé ont rapidement pris en main le match inscrivant dès la première période trois buts.



Le Premier but sénégalais a été l'œuvre de Sadio Mané à la 20e minute de jeu, sur penalty.



Le score sera ensuite corsé par le sociétaire de l'As Monaco, Krepin Diatta. Le milieu offensif a repris un centre de Sadio Mané, à la 29e minute de jeu.



Buteur et passeur décisif, le numéro 10 de Liverpool sera aussi à la baguette pour le troisième but qui sera inscrit à la 43e minute après une action collective rondement menée.



3-0, ce sera le score à la pause.



Au retour les vestiaires, les Zambiens reviennent avec de meilleures intentions. Ils parviennent à réduire le score à la 52e minute de jeu par dominic.



Le score n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final.



Le Sénégal disputera un deuxième match amicam, mardi, contre le Cap-Vert.



Makhtar C.