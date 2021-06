Sénégal : déploiement du Centre national d’alerte précoce et de réponse aux menaces à la sécurité humaine de la CEDEAO - adakar.com

Sénégal : déploiement du Centre national d'alerte précoce et de réponse aux menaces à la sécurité humaine de la CEDEAO Publié le samedi 5 juin 2021 | Xinhua

Des experts et officiels ont validé vendredi soir à Dakar le déploiement au Sénégal du Centre national d'alerte précoce et de réponse aux menaces à la sécurité humaine, une initiative de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



"C'est un projet que les chefs d'Etats et de gouvernements avaient mis en place en 2014. Le système a été déployé dans un certain nombre de pays. Après le Sénégal, le système sera déployé au Cap-Vert", a expliqué Dr Abdou Lat Guèye, directeur de l'Alerte précoce de la Commission de la CEDEAO.



Selon lui, la mise en place du Centre national d'Alerte précoce et de réponse aux menaces à la sécurité humaine au Sénégal va être appuyée par la CEDEAO pour la collecte et la dissémination de l'information liée aux défis de la sécurité humaine.



M. Guèye a ajouté que ce centre va pouvoir faire des rapports d'alerte précoce et aviser très rapidement l'Etat sénégalais au plus haut niveau pour que des corrections soient prises pour éviter d'arriver à des situations volatiles ou des situations de conflits.



L'idée de ce centre fait suite à l'adoption par les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO de déploiement du Système d'Alerte précoce au niveau national, à l'occasion de la 45ème Session de la Conférence tenue à Accra (Ghana) le 10 juillet 2014.



"Ce centre national de coordination du mécanisme d'alerte et de réponse au niveau de chacun des 15 Etats membres est entièrement sous la responsabilité des Etats", a indiqué le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans une note d'information.



Il a pour mandat d'alerter le gouvernement sur les menaces pouvant potentiellement affecter ses populations, de proposer des réponses appropriées aux menaces identifiées, et d'identifier les structures pouvant y répondre, a expliqué le ministère, ajoutant qu'il vise aussi à faciliter, coordonner et faire le suivi de la mise en œuvre des activités de réponse.