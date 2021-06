Keur Massar officiellement le 46e département du Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Keur Massar officiellement le 46e département du Sénégal Publié le samedi 5 juin 2021 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Keur Massar est l`une des 16 communes du département de Pikine

Située à l`entrée de la presqu`île du Cap-Vert, à l`est de Dakar, elle fait partie de la ville de Pikine. La commune de Keur Massar a été créée en 1996 Tweet

Keur Massar est maintenant officiellement le 46e département du Sénégal. La décision du chef de l’Etat a été concrétisée, hier, par la signature d'autres décrets pour ‘’corriger certaines incohérences’’ territoriales. ‘’Le 17 septembre 2020, suite aux fortes inondations enregistrées à Keur Massar, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, avait, entre autres mesures, décidé d'ériger Keur Massar en département.



Cette décision constitue une réponse concrète aux aspirations légitimes des populations à une administration de proximité. En effet, elle a le double avantage, d'une part, de favoriser la prise en charge efficace de leurs préoccupations, en termes de cadre de vie sain et attrayant et, d'autre part, d'accompagner l'urbanisation galopante de Keur Massar, soutenue par un dynamisme socio-économique avéré’’, souligne un communiqué conjoint du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires et celui de l’Intérieur, transmis hier, à EnQuête.



A cet effet, le document indique que les conclusions du comité technique, chargé de mener les études et enquêtes d'usage, ont abouti à un projet de découpage soumis, pour avis, aux conseils territoriaux concernés. ‘’A l'issue de ce processus, le département de Keur Massar est créé par décret n°2021-687 du 28 mai 2021. Il est constitué des arrondissements ci-après : arrondissement de Malika, avec comme communes Malika et Keur Massar Nord; arrondissement de Yeumbeul, avec comme communes Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud; arrondissement de Jaxaay, avec comme communes Jaxaay-Parcelles et Keur Massar Sud’’, précise le texte.



Parallèlement, pour une organisation territoriale ‘’plus cohérente’’, le communiqué renseigne que le département de Guédiawaye est scindé en deux arrondissements, que sont Wakhinane Nimzatt et Sam Notaire. Pour le Département de Rufisque, sont créés les arrondissements de Sangalkam et Diamniadio, venus s'ajouter à celui déjà existant de Rufisque Est. Enfin, le décret n°2021-688 du 28 mai 2021 consacre de nouvelles limites de communes dans les départements de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque.

Commentaires