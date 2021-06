Économie sociale et solidaire : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi à l’unanimité - adakar.com

News Politique Article Politique Économie sociale et solidaire : l'Assemblée nationale adopte le projet de loi à l'unanimité Publié le samedi 5 juin 2021 | seneweb.com

© Agence de Presse Africaine par DR

Assemblée nationale du Sénégal

Le Sénégal franchit le cap, l’ambition de mettre fin aux injustices sociales se concrétise, la loi d’orientation sur l’économie sociale solidaire a été adoptée à l'unanimité ce vendredi 04 juin2021 par l’Assemblée nationale.



« C’est une loi qui au-delà de venir à son heure répond à des préoccupations particulières de proximité et il faut se féliciter aujourd’hui que l’ensemble des députés aient voté unanimement cette loi », se félicite Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire.



Hormis de donner corps aux marqueurs de gouvernance du président Macky Sall, la loi d’orientation sur l’Économie sociale solidaire comporte un ensemble de réalités.



« C’est une loi qui a pour (...) la gouvernance du secteur à travers un cadre légal et réglementaire, c’est également une loi qui structure et organise le secteur et les organisations de l’économie sociale et solidaire. C’est une loi qui définit aussi les mécanismes d’accompagnement et parmi ces mécanismes d’accompagnement, l’innovation majeure est l’encadrement de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) », déclare Zahra Iyane Thiam.



Les collectivités Territoriales auront désormais un rôle à jouer, les préoccupations des populations à la base seront prises en compte pour l’encadrement de l’économie informelle. Des facilités adaptées à leurs conditions et à leurs réalités leur seront apportées pour leur permettre d’être résiliants et de prendre en compte leurs contributions dans l’économie du pays.



Des préoccupations liées aux taux d’intérêt souvent élevés appliqués par les institutions financières et leurs conditions d’accès plombant les velléités de projets des acteurs de l’économie populaire. La réponse à ces préoccupations est la création du fonds d’accès à la microfinance (FONAMI) qui apportera une solution à toutes les contraintes liées aux taux d’intérêt élevés. La loi votée ce vendredi à l’Assemblée nationale consacre un agrément aux acteurs de l’Économie sociale et solidaire. Une plateforme digitale dénommée « SEN Label ESS » qui gérera les modalités de souscription au label « E.S.S » permettra de bénéficier des avantages procurés par la loi.



Votée, elle mettra en branle un vaste programme de vulgarisation en attendant la présentation de ses décrets pour son opérationnalisation effective.