Politique nationale , le M2D: “Le régime de Macky Sall retient encore 08 otages“ (Déclaration) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique nationale , le M2D: “Le régime de Macky Sall retient encore 08 otages“ (Déclaration) Publié le vendredi 4 juin 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Le M2D présente son mémorandum sur les évènements de mars 2021

Dakar, le 26 mai 2021 - Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) a présenté, mercredi, son mémorandum sur les manifestations violentes du début du mois de mars 2021 Tweet

Suite à l'intervention du khalife général des mourides, dans la crise de février-mars 2021, le M2D avait renoncé à ses actions de lutte pacifique pour préserver la paix sociale, conformément à la demande de Serigne Mountakha Mbacké.



En retour, le mouvement avait remis aux émissaires du khalife un mémorandum en 10 points dont le plus important étaient la libération de tous les détenus politiques.



Depuis lors, malgré les efforts consentis dans le sens d'un apaisement, le régime de Macky Sall retient encore 08 otages (dont 04 à Ziguinchor et 04 à Diourbel), comme pour en faire des victimes expiatoires à sacrifier à l'autel de sa fierté personnelle et dans un dessein vindicatif.



Il s'agit:



🏾pour les détenus de Ziguinchor de:

1-Demba Diédhiou

2-Abdourahmane Diallo

3-Mouhamed Mané

3-Babacar Diagne



🏾Et pour ceux les détenus Diourbel

1- Ndogou diop

2- moussa Gueye

3- galass Gueye

4- Ablaye Fall Bay Fall



Fortement attaché aux droits et libertés et solidaire de ces frères dans la lutte, au même titre que des victimes blessées et des familles des autres frères assassinés, le M2D appelle toutes les forces vives à répondre massivement aux rassemblements pacifiques qu'il organise le vendredi 11 à Ziguinchor , Diourbel et à Dakar et le mercredi 23 juin à la place de la nation.



Le M2D exige la libération sans condition de ces détenus et prend Macky Sall, resté sourd à la médiation du khalife sur cette question, comme responsable de tout ce qui leur arrivera.



Fait à Dakar

le 03 juin 2021