Le président de la République, Macky Sall, va entamer une deuxième tournée économique à compter du 12 juin prochain. Après la première à Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, le chef de l’État fera cap sur l’axe nord du Sénégal.





Pendant une semaine, du 12 au 19 juin 2021, le chef de l’État fera le tour des différentes localités des régions de Saint-Louis et de Matam.



Selon la note officielle de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République va, dans les régions du nord, "évaluer les investissements publics réalisés et engager de nouveaux programmes de développement territorial".



Le président de la République tiendra un Conseil présidentiel et un Conseil des ministres dans la région de Matam.



Du 28 mai au 1er juin, le président Macky Sall a mené une tournée économique dans le sud-est du Sénégal. Le chef de l’État a inauguré, à Kédougou et Kaffrine, des infrastructures routières et hospitalières. Macky Sall a également lancé des travaux et de nouveaux chantiers dans ces deux régions.



Accusation de campagne électorale



La tournée dite économique du président Sall est dépeinte par ces partis d’opposition comme une campagne électorale avant l’heure. D’ailleurs, Macky Sall a répondu à ses accusations lors de son passage à Kédougou.



"Lorsque que le président de la République est en tournée économique, il n’est pas en campagne électorale", avait déclaré Macky Sall.



Makhtar C.