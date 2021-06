La fin de cavale d’un célèbre prisonnier tient en haleine la presse sénégalaise - adakar.com

La fin de cavale d'un célèbre prisonnier tient en haleine la presse sénégalaise Publié le vendredi 4 juin 2021

Les journaux sénégalais, reçus vendredi à APA, traitent principalement de la énième arrestation de Baye Modou Fall plus connu sous le sobriquet de Boy Djiné.



« Quatre jours après son évasion du Camp pénal (Liberté 6, Dakar) », indique Le Soleil, le fugitif a été (alpagué), hier jeudi, à Tambacounda, une région située à plus de 400 kilomètres au Sud-Est de la capitale.



Le quotidien national fait savoir que Boy Djiné a aussitôt été placé « sous haute surveillance » dans les locaux de la Gendarmerie de Tambacounda.



Dans Sud Quotidien, le Colonel Davy Koguilla Mané, Commandant de la Légion Est, a expliqué qu’ « un dispositif de surveillance et de contrôle a été mis en place depuis le 30 mai dernier (suite à la réception) d’un avis de recherche » pour retrouver Baye Modou Fall.



L’AS, de son côté, précise que ce dernier était « à bord d’un véhicule particulier précédé d’une moto ». Et Libération renseigne que la fouille de la voiture a permis de trouver « quatre valises et un sachet contenant des effets vestimentaires, deux sacs à dos, une sacoche, du matériel d’effraction (pieds de biche et tournevis), un ordinateur portable, un hoofer et un antivol ».



WalfQuotidien fait remarquer que Boy Djiné a décidé « de prendre les choses en main » en s’évadant une fois encore de prison car, dit-il, on lui a « toujours refusé la liberté provisoire » sous prétexte qu’il pouvait fuir.



L’Observateur affirme, de son côté, que le fugitif « cherchait à semer » les forces de défense et de sécurité quand il a déclaré, dans une interview exclusive accordée à ITV (télévision privée), « être prêt à se présenter au tribunal ». En effet, souligne ce journal, Baye Modou Fall, aidé de plusieurs complices, voulait se rendre en Côte d’Ivoire en transitant par le Mali.



Dans les colonnes de L’Observateur, le psychologue Khalifa Ababacar Diagne essaye d’entrer dans la tête de l’insaisissable Boy Djiné : « (Il) laisse apparaître un profil de personnalité histrionique caractérisé par un besoin d’impressionner et des stratégies surdéveloppées pour la dramatisation et l’exhibition ».



Celui que l’on surnomme désormais le Michael Scofield sénégalais, en référence au personnage passé maître dans l’art de planifier des évasions dans la série américaine culte Prison Break, a en tout cas soutenu, dans Le Quotidien, qu’il allait « continuer son combat » contre les longues détentions qui sont légion au Sénégal.



En sport, Stades signale qu’ « avec Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaïla Sarr, le Sénégal peut s’appuyer sur un secteur offensif extrêmement dense et talentueux pour exploser la Zambie » qu’il affronte en amical ce samedi 5 juin au stade Lat Dior de Thiès (70 kilomètres à l’Est de Dakar).



Record, l’autre quotidien d’informations sportives, fait un focus sur Edouard Mendy, le portier de Chelsea FC (Angleterre), qui a récemment remporté la Ligue européenne des champions. A en croire ce journal, l’international sénégalais « est bien parti pour défier les joueurs de champ traditionnellement privilégiés » dans les votes pour l’attribution du trophée de Joueur africain de l’année.



