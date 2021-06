Croissance post-Covid-19 en Afrique : Mo Ibrahim exhorte un changement de paradigme - adakar.com

Croissance post-Covid-19 en Afrique : Mo Ibrahim exhorte un changement de paradigme Publié le vendredi 4 juin 2021 | Financial Afrik

© Autre presse par DR

Mohammed Ibrahim dit « Mo Ibrahim », dirige une fondation destinée à améliorer la gouvernance en Afrique.

La fondation Mo Ibrahim a fait savoir que la relance post-pandémie constitue l’occasion de définir et de porter un nouveau modèle de croissance en Afrique. Dans son nouveau rapport intitulé Forum Ibrahim 2021, publié mercredi 2 juin, l’organisation a fait une analyse de la situation économique post covid-19 du continent.



Ce document révèle que la pandémie a fait ressortir 4 grandes tares de l’économie africaine. Il s’agit de la fragilité des structures de santé, de la vulnérabilité d’un modèle de croissance économique excessivement dépendant de l’extérieur, du risque de régression des progrès accomplis en matière de développement et de droits humains, ainsi que la potentielle recrudescence de l’instabilité.



Commentant le rapport en amont de l’Ibrahim Governance Week-end (IGW) 2021 ( du 3 au 5 juin 2021) , Mo Ibrahim , fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim, a laissé entendre cette pandémie doit être un catalyseur pour un développement socioéconomique durable en Afrique .



Pendant trois jours, spécialistes, économistes, juristes, entrepreneurs …vont échanger sur plusieurs thèmes concernant les effets de la COVID-19 sur les systèmes sanitaires, économiques et politiques de l’Afrique.