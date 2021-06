Afrique : risque d`une résurgence de la Covid-19 et d`une 3ème vague dans de nombreux pays (OMS) - adakar.com

Cet avertissement de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU intervient alors qu’au cours des deux dernières semaines, le continent a enregistré une hausse de 20 % des nouveaux cas de Covid-19, en comparaison avec la quinzaine précédente. Au cours de la semaine dernière, 74.000 nouvelles infections ont été signalées, soit une augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente.



« La menace d’une troisième vague est réelle et grandissante », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale pour l’Afrique de l’OMS. « Nous avons vu comment la Covid-19 peut rapidement submerger les systèmes de santé qui ne sont pas équipés pour gérer une recrudescence des cas, les capacités de soins critiques restent donc d’une importance vitale », a-t-elle ajouté lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Brazzaville (Congo).



Tout le continent africain compte désormais plus de 4,8 millions de cas dont 131.000 décès. L’incidence des cas a augmenté après quatre semaines consécutives quasi stable des nouveaux cas hebdomadaires.



Le nombre de cas a bondi de 131 % en Ouganda

D’une manière générale, la pandémie progresse dans 14 pays et, au cours de la seule semaine précédente, huit pays ont observé une augmentation subite de plus de 30% du nombre de nouveaux cas. En chiffres bruts, c’est l’Afrique du Sud, qui a enregistré la hausse la plus soutenue, avec 26.498 nouveaux cas. Il s’agit d’une augmentation de 24%.



Mais c’est en Ouganda que l’OMS a vu le nombre de cas bondir de 131% d’une semaine sur l’autre. Des foyers d’infections ont été signalés dans les écoles. Il y a aussi une hausse de cas parmi le personnel de santé et des centres d’isolement et des unités de soins intensifs qui « se remplissent ».



L’Angola et la Namibie observent également une résurgence du nombre de cas. « Et les cas ont brusquement augmenté dans huit pays, dont la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Nigéria au cours des sept derniers jours », a détaillé l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU.

