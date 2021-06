Les autorités ne décolèrent pas après les propos d’Eric Zemmour sur les Sénégalais - adakar.com

Les autorités ne décolèrent pas après les propos d'Eric Zemmour sur les Sénégalais Publié le vendredi 4 juin 2021

Le polémiste de l’émission « Face à l’info » de la chaîne CNews a déclaré le 13 mai 2021 que tous les trafiquants de crack, se trouvant sur le territoire français, sont sénégalais.



Au Sénégal, on ne décolère pas après les propos d’Eric Zemmour (photo). Après les internautes, ce sont les autorités sénégalaises qui ont réagi. A titre de rappel, dans une séquence surréaliste de l’émission à laquelle il participe sur la chaîne Cnews, il avait déclaré que les trafiquants de crack en France étaient sénégalais dans la continuité de son développement qui attribue à l’immigration la responsabilité du trafic de stupéfiants dans le pays.



Dans un courrier envoyé au président du conseil d’administration de la filiale locale de Canal+, chaine TV contrôlée, comme Cnews, par le groupe Bolloré, Abdoulaye Diop, le ministre sénégalais de la Communication condamne l’exposition offerte au polémiste malgré les « multiples condamnations » dont il est l’objet pour ce genre de propos. « Accuser sans aucune preuve ne relève guère de la liberté d’opinion, mais d’une pure et simple diffamation. [… ] Au nom du gouvernement de la République du Sénégal, je demande solennellement, en votre qualité de chef du conseil d’administration de faire part aux responsables de cette chaîne de télévision de notre vive protestation face à l’absolution dont bénéficie monsieur Eric Zemmour », déclare le ministre.



Il ajoute également que son pays se réserve le droit d’entreprendre les actions requises si le polémiste « persiste dans son attitude ignominieuse ». Il faut savoir que le 3 mai dernier, CNews, ancienne iTélé, tractée par l’audience générée par les polémiques du chroniqueur, a atteint les 2,7% de parts de marché et dépassé BFMTV sur la journée et s’est classée première chaîne d’informations de France. En dehors de la grève des salariés de BFMTV survenue en juin 2020, c’était la première fois que cela arrivait depuis 2017.



Servan Ahougnon