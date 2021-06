Et si la terre rouge remplaçait le béton gris au Sénégal ? - adakar.com

News



Et si la terre rouge remplaçait le béton gris au Sénégal ? Publié le vendredi 4 juin 2021 | francetvinfo.fr

© Ministère par DR

Le nouveau chantier du marché Sandaga de Dakar vu du ciel

Dakar, le 6 août 2020 - Le chantier du marché Sandaga de Dakar devrait démarrer dans les prochains jours. Les opérations de démolition du marché se poursuivent sous le contrôle du ministère de l`Urbanisme. Tweet

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population sénégalaise est citadine. L’urbanisation galopante du pays, et de Dakar en particulier, oblige le gouvernement à multiplier les efforts pour répondre aux demandes d’infrastructures et de logements. La plupart des bâtiments sont réalisés en béton, un matériau peu onéreux mais mal adapté au pays. Une nouvelle génération d’architectes et d’entrepreneurs se tourne vers la terre crue et voudrait inciter l’Etat à faire de même.