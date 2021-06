Football : la CAF suspend le vice-président et 2 joueurs du Jaraaf - adakar.com

L`équipe du Jaraaf de Dakar

Le Jury Disciplinaire de la Confédération africaine de football (Caf) a suspendu, à sa réunion du 1er juin 2021, des officiels et joueurs de l’ASC Jaraaf de Dakar, après l’agression d’officiels de match au stade Lat-Dior de Thiès Une amende de près de 27 millions de FCfa à été également infligée au club sénégalais.



« Le Jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre le vice-président de l’ASC Jaraaf, M. Youssou Dial, et deux joueurs à la suite d’un incident survenu à Dakar. Au cours du quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF Total entre l’ASC Jaraaf du Sénégal et Coton Sport du Cameroun le 23 mai 2021, un officiel de match a été blessé » lit-on dans un communiqué de la CAF.



Selon les remarques du Jury Disciplinaire de la CAF, après le coup de sifflet final, certains dirigeants de l’ASC Jaraaf avec à leur tête M. Dial et quelques joueurs dont Albert Diene et Mamadou Sylla, se sont rués sur les trois arbitres qu’ils ont agressés physiquement et verbalement sur l’aire de jeu. L’arbitre central a reçu un coup violent et a été blessé à la tête.



Ainsi, lee Jury Disciplinaire de la CAF a décidé de « suspendre M. Youssou Dial de toute activité liée au football pour une période de deux ans ». Une sanction sera également communiquée à la FIFA. La suspension prend effet à compter de la date de notification de la correspondance. Également, le jury a suspendu « les deux joueurs Mamadou Sylla et Albert Diène pour leurs six prochains matchs interclubs de la CAF ».



L’ASC Jaraaf s’est vue infligée « une amende de 50,000 Dollars américains (près de 27 millions de FCfa) pour le comportement agressif et la conduite inappropriée de sa délégation ».