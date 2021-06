Région de Dakar: Keur Massar officiellement 46eme département, Guédiawaye, Rufisque… redécoupés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Région de Dakar: Keur Massar officiellement 46eme département, Guédiawaye, Rufisque… redécoupés Publié le jeudi 3 juin 2021 | Le Soleil

© Autre presse par DR

Keur Massar est l`une des 16 communes du département de Pikine

Située à l`entrée de la presqu`île du Cap-Vert, à l`est de Dakar, elle fait partie de la ville de Pikine. La commune de Keur Massar a été créée en 1996 Tweet

La promesse du Chef de l’Etat Macky Sall prise en septembre 2020 de faire de Keur Massar le département du pays est tenue, a informé le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, à travers un communiqué de presse.



En vertu du décret n°2021-687 du 28 mai 2021, le tout nouveau département est constitué de trois arrondissements que sont : Malika (avec comme communes Malika et Keur Massar Nord), Yeumbeul (avec les communes de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud) et Jaxaay (avec les communes Jaxaay-Parcelles et Keur Massar Sud).



A noter, par ailleurs, que le département de Guédiawaye est scindé en deux arrondissements que sont Wakhinan Nimzatt et Sam Notaire. Ce, « pour une bonne organisation », précise le communiqué. La même source renseigne que pour le département de Rufisque, sont créés les arrondissements de Sangalkam et Diamniadio, venus s’ajouter à celui déjà existant de Rufisque-Est.



Le ministre Oumar Guèye informe qu’un autre décret est pris le même jour par le Président de la République consacrant de nouvelles limites de communes dans les départements de Keur Massar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque.

Commentaires