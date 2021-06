Sénégal: politique et économie se partagent la Une des quotidiens - adakar.com

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Les quotidiens sénégalais, parvenus ce jeudi à APA, traitent essentiellement de sujets liés à la politique et à l’économie.



Les Locales du 22 janvier prochain continuent de faire les choux gras de la presse sénégalaise. Malgré le débat portant sur le report des Locales, le Parti démocratique sénégalais (Pds) de l’ancien président, Abdoulaye Wade, prépare activement ces élections locales, informe WalfQuotidien dont la Une est barrée par ce titre : « Wade installe ses +guerriers+ ».



Selon Sud Quotidien « 30 Libéraux (ont été) envoyés au combat par Me Wade pour peaufiner la stratégie ». Laquelle ? Celle « gagnante », précise Vox Populi pour qui « Me Wade fourbit ses armes. »



A en croire Le Quotidien, « Le Pds (est) sur pied de guerre », mais sans un de ses généraux en la personne de Bara Gaye qui a été « zappé » par Me Abdoulaye Wade, souligne L’AS.



Sous le titre « Macky acte le plan de Oumar Guèye », Le Quotidien revient sur l’érection de Keur Massar comme 46e département du Sénégal. « Le décret a été signé depuis le 28 mai dernier. Keur Massar comprend 3 arrondissements. Sangalkam, dirigée par le ministre de la Décentralisation, grande gagnante du nouveau redécoupage », détaillent nos confrères.



Le Soleil retrace l’histoire de ce lieu de transit devenu 46e département du Sénégal et arbore ce titre : « Keur Massar, il était une fois +Banxaas+ ». « L’actuel chef-lieu de département de Keur Massar était à l’origine un lieu de transit pour les Lébous (ethnie côtière du Sénégal) de Rufisque et des autres villageois qui voulaient se rendre à Dakar. +Banxaas+, comme ils l’appelaient, a été érigé département appelé Keur Massar, le 5e de la région de Dakar », explique le quotidien national.



Ce dernier se félicite par ailleurs de la levée « avec succès » par le Sénégal de 508 milliards de FCfa d’eurobonds. Le montant récolté sera exclusivement utilisé pour le rachat d’environ de 70% de l’eurobond expirant en 2024 et libellé en dollars par de nouveaux titres en euros, ainsi que le financement de la participation du Sénégal dans le développement des projets pétroliers et gaziers, explique Le Soleil.



L’Observateur s’aventure « dans les coulisses de l’opération rachat » et signale que « l’Etat (a) rejeté 3 000 milliards ». Le même journal annonce que le Sénégal sera devant le Fonds monétaire international le 7 juin dans le cadre de la 3e revue de l’Instruction de Coordination la Politique Économique (ICPE).



En solitaire, L’AS fait le focus sur le surpeuplement carcéral, les longues détentions préventives… et alerte sur ce qu’il qualifie d’« enfer interminable des prisonniers ». « Sur une population carcérale de 11.547 personnes, les 177 subissent de longues détentions préventives », révèle le journal.



