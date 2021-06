Orange et Wave : deux modèles économiques différents…. - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Orange et Wave : deux modèles économiques différents…. Publié le mercredi 2 juin 2021 | www.socialnetlink.org

© Autre presse par DR

La concurrence est rude entre Orange Money et Wave

Tweet

Orange semble prendre au sérieux la menace Wave… Très certainement, les stratèges d’Orange avaient considéré jusqu’ici que Wave ne ferait pas long feu… et serait donc très vite rattrapé par les « faiblesses » de son modèle économique… Mais apparemment l’augmentation exponentielle de ses parts de marché lui permet de tenir encore…



Orange est donc obligé de revoir sa stratégie pour faire face. Cependant, il s’agit là de deux modèles économiques différents. Wave a choisi de ne se faire rémunérer que pour le service « transferts d argent » a un taux de 1% en rendant gratuit tous les autres services (dépôts, retraits, paiement factures… )… Et Orange Money avait choisi de se faire rémunérer pour les services « retraits » et « paiements de factures »… Et donc de rendre gratuit le transfert… autrement dit, vous pouvez faire un transfert de compte à compte 10 000 Fcfa sans frais, le bénéficiaire ne payera que s’il décide de faire un retrait en espèce et s’il décide de payer avec ses 10 000 fcfa sa facture Sonatel par exemple il ne supportera aucun frais…



Or avec Wave, les frais de transfert sont automatiquement débités au moment du transfert… Sans aucun doute, si Orange ne change pas son modèle , il lui sera difficile de faire face à la concurrence Wave…



Aussi, on peut noter une autre différence dans la conception des produits Wave et Orange money : avec Wave on ne peut faire des dépôts que dans son propre compte, au moment où, on peut faire des dépôts dans n’importe quel compte Orange Money.



Mais, il s’agit là d’une suite logique par rapport à leurs modèles économiques.



Wave ne se rémunérant que sur les transferts, veille à ce que les dépôts ne soient pas des sortes de transferts. Tout le contraire d’0range Money qui ne se rémunère pas sur les transferts.. mais sur les retraits et factures..