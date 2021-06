Transfert d’argent : Orange Money baisse drastiquement ses frais, voici la nouvelle grille tarifaire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Transfert d’argent : Orange Money baisse drastiquement ses frais, voici la nouvelle grille tarifaire Publié le mercredi 2 juin 2021 | Autre presse

© Autre presse par DR

Cabine Orange Money

Tweet

La concurrence mise en place par Wave a fini par convaincre Orange Money de baisser ses frais de transfert d’argent. Bousculé par le service américain qui propose des frais à 1% de la somme envoyée, l’opérateur Orange s’est adapté. Désormais, Orange Money propose des frais très « légers ».



En voici une bonne nouvelle pour les Sénégalais. Pendant longtemps dominateur du marché du transfert d’argent, Orange Money a vu, ces dernières années, Wave prendre de plus en plus de poids et lui ravir un bon nombre de ses clients. Pour stopper l’hémorragie, ce service de l’opérateur Orange a décidé de réagir.



Ainsi, Orange Money a décidé de baisser drastiquement ses frais pour le retrait d’argent. Pour tout retrait entre 20 001 Fcfa et 30 000, par exemple, les frais s’élèvent à 270 Fcfa, au lieu de 1400 Fcfa auparavant. Pour tout retrait d’argent entre 50 001 Fcfa et 99 999 Fcfa, les frais s’élèvent à 300 Fcfa, au lieu de 2600 Fcfa. Autrement dit, les frais sont à moins de 1%.



Pour tout retrait de 100 000 à 2 000 000, les frais sont à 0,7%, alors que les frais pouvaient aller jusqu’à 20 000 Fcfa pour retirer une somme de 1 500 000 Fcfa.